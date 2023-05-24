Две канатные дороги и больше 6 км трасс построят на Эльбрусе к следующему году
В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе к следующему году построят две канатные дороги и более 6 км горнолыжных трасс. Власти пообещали вместо десяти снежных пушек, которые стоят на Эльбрусе сейчас, установить в десять раз больше, передает телеканал «Известия». Таким образом в республике пытаются увеличить сезон катания, который длится с конца октября по июль — почти девять месяцев.
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