Ледокол «Сибирь» выполнил противопаводковые работы на Енисее

Атомный ледокол «Сибирь» завершил работы на реке Енисей. Задачей судна было предотвратить возможные заторы. Атомоход создавал дополнительные ледовые каналы в русле реки, передает телеканал «Известия». Мера позволяет избежать подъема воды выше опасных отметок. Толщина льда на реке достигала 2 м. Новейший ледокол «Сибирь» впервые выполнял работы на Енисее.

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