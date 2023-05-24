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Более 770 млн рублей направят на ремонт дорог в Тюмени

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Власти Тюмени начали поиск подрядчика, который займется ремонтом дорог в этом году. Об этом 24 мая сообщает портал «Наш город» со ссылкой на документацию соответствующего электронного аукциона.

Согласно техзаданию, подрядчик должен привести в порядок 34 участка дорог общей протяженностью более 22 км. Работы пройдут на улицах 8 Марта, Пароходской, Республики, 50 лет Октября, Широтной и других.

Определить исполнителя планируется 14 июня. Максимальная стоимость контракта с ним оценивается в 771 млн рублей. Средства направят из городского бюджета.

23 мая сообщалось, что в Тюмени начали сносить торговые павильоны Минского рынка. Демонтаж идет в районе улиц Республики, Минской, Котовского, Холодильной.

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