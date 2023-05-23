В Тюмени начали сносить Минский рынок

В Тюмени начали сносить торговые павильоны Минского рынка. Демонтаж идет в районе улиц Республики, Минской, Котовского, Холодильной, сообщает корреспондент издания Megatyumen.ru во вторник, 23 мая.

Один из арендаторов на условиях анонимности рассказал, что из-за сноса бизнесмены вынуждены искать новые площадки для сбыта своих товаров и услуг. Предприниматели рассматривают территории заводов, добавил он.

По данным портала «Наш город», участок площадью 5 га еще в конце марта выкупила компания «Брусника». На этом месте планируют возводить жилые кварталы.

Ранее в мае сообщалось, что в Тюмени снесут 150 жилых домов на территории площадью 64 га. Демонтаж запланирован в районе улиц Коммунистической, Набережной, Рылеева, Железнодорожной базы и переулка Берегового.