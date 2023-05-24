В России планируют увеличить объем выпуска вертолетов

Власти в РФ хотят увеличить производство отечественных вертолетов на треть. Основная причина пересмотра объемов выпуска винтокрылых машин — программа импортозамещения. Модели «Ансат» оборудованы двигателями американской компании Pratt & Whitney. На вертолеты Ми-8/Ми-17 ставили моторы с украинского завода «Мотор Сич». Также увеличение спроса на машины связано с освоением Арктики, передает телеканал «Известия». В настоящее время проект увеличения производства вертолетов проходит согласования. Исполнение госзаказа планируется до 2030 года. В общей сложности ожидается выпуск более чем 1 тыс. бортов.

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