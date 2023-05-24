Авиабомбу времен ВОВ нашли в коттеджном поселке в Свердловской области

Авиационную бомбу времен Великой Очественной войны обнаружили на территории коттеджного поселка «Заповедник» Сысертского района. Об этом в среду, 24 мая, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Свердловской области.

Боеприпас нашел хозяин одного из земельных придомовых участков. Мужчина сразу вызвал специалистов. На место незамедлительно прибыла дежурная группа взрывотехников, пишет «Тагилсити.ру».

Они выяснили, что найденный снаряд — учебная бомба образца 1941 года, опасности она не представляет. После осмотра находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего изучения.

Похожий инцидент произошел в Москве в начале мая. На проспекте Мира обнаружили артиллерийскую мину времен ВОВ.