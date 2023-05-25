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ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики

ФСБ: задержаны готовившие теракты на объектах ядерной энергетики и их пособники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. По подозрению в причастности к преступлениям задержаны члены диверсионной группы, а также установлены их пособники.

Согласно сообщению ФСБ, опубликованному в четверг, 25 мая, диверсионно-террористическая группа (ДТГ) Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в преддверии празднования Дня Победы пыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. В случае успеха это привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению работы АЭС.

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под семь опор Калининской АЭС», — отметили в спецслужбе.

Сотрудниками ФСБ задержаны как участники ДТГ — граждане Украины Александр Майструк (кличка Механик) и Эдуард Усатенко (кличка Макс). В розыск объявлены гражданин Украины и России Юрий Кищак (псевдоним ЮБК), находящийся в Бельгии. Все указанные граждане были завербованы осенью 2022 года сотрудником СВРУ Виталием Горбатюком и прошли спецподготовку.

Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Это граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

Известно, что с целью совершения терактов злоумышленники пересели российскую границу в Псковской области. Взрывчатка была перевезена в Россию контрабандой, использовался канал грузовых перевозок из польского города Хелм в Литву, а затем в Белоруссию. В итоге взрывчатые вещества были доставлены в Ржевский район Тверской области.

Тайник для взрывчатки был оборудован в грузовом прицепе.

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Правоохранители изъяли у злоумышленников 36,5 кг пластида, который используется для американской взрывчатки C-4, 61 детонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с патронами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 («Диверсия»), и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ.

В ходе следственных действий фигуранты признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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