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Адвокат назвал способы доказать факт нарушения покоя и тишины соседями

Адвокат Сахаровский: для доказательства факта нарушения тишины можно использовать диктофон или камеру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чтобы доказать факт нарушения покоя и тишины, например соседями, можно использовать диктофон или видеокамеру, а также взывать сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Известиям» 24 мая рассказал адвокат МКА «Демидов, Сахаровский и партнеры» Илья Сахаровский.

Ранее в этот день сообщалось, что в России могут ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Такое предложение содержится в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева, которое есть в распоряжении «Известий».

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«Чтобы доказать подобное правонарушение, можно использовать диктофон, видеокамеру с возможностью фиксации даты и времени, объяснения соседей, подтверждающих факт нарушения тишины. Еще несоблюдение правил могут зафиксировать сотрудники полиции, прибывшие для проверки», — рассказал Сахаровский.

При этом он обратил внимание, что сейчас в КоАП РФ не прописана ответственность за нарушение покоя граждан и тишины, но такая ответственность устанавливается на уровне законодательства субъектов России.

«Например, в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях совершение действий, нарушающих тишину и покой, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — отметил он.

Юрист также заявил, что, по его мнению, действующие нормы достаточно эффективны и не требуют внесения дополнений и изменений.

«Введение штрафов за нарушение тишины в дневное время негативно скажется на собственниках жилья, особенно в новостройках, поскольку они будут ограничены во времени для проведения ремонта и ущемлены в правах. Полагаю, что в случае удовлетворении предложенной инициативы размер штрафа не должен кардинально отличаться от ранее введенных в регионах», — подытожил Сахаровский.

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