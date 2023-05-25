Что посеешь, то сочтешь: инновационное ПО оценит плодородие почвы

Российские ученые создали программный комплекс, который в автоматическом режиме рассчитывает коэффициент плодородия и урожайность участка . Такие подсчеты необходимы, чтобы определить стоимость сельскохозяйственных угодий и зафиксировать их состояние на момент купли-продажи земли или ее сдачи в аренду. Программа может брать исходную информацию из существующих баз данных или сигнализировать, что нужно собрать дополнительные сведения. По словам экспертов, расчет показателей плодородия — сложная работа, в которой стоит учитывать множество факторов, поэтому для оценки возможностей ПО необходимы специальные испытания.

Сколько центнеров с гектара

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) создали цифровую систему для автоматической оценки плодородия земельного участка, которая получила название «Интеграл» . Компьютер рассчитывает два общепринятых параметра , которые наиболее полно отражают, насколько эффективно земля может быть использована для нужд сельского хозяйства. Речь идет об интегральном показателе плодородия почвы , в баллах от одного до 100 он показывает, как ее свойства влияют на продуктивность, а также дает сведения о нормативной урожайности сельскохозяйственных культур — это усредненная цифра, описывающая, сколько продукции дает участок на единицу площади.

Отслеживать состояние почвы важно при сделках купли-продажи земли и сдачи ее в аренду, при расчете кадастровой стоимости и рыночной цены участка . Также данные могут быть использованы в работе агрономов.

— Фиксируя состояние почвы на момент передачи прав на земельный участок, можно подстраховать арендодателя и арендатора, а также покупателя и продавца на случай внеочередной проверки либо при нарушении состояния угодия пользователем , — сказал младший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Антон Жумбей.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сейчас состояние почвы при передаче прав собственности нигде не отражается, поэтому доказать факт неправомерного использования участка невозможно, так как его изначальные характеристики неизвестны . По задумке разработчиков, в перспективе система сможет формировать историю пользования землей частными или юридическими лицами по аналогии с тем, как составляются кредитные истории .

Для проведения расчетов программе необходимо знать в среднем пять-шесть основных параметров, которые могут различаться в зависимости от участка . Эти данные система может подгрузить из архива.

Без нейросетей

При оценке учитываются основные свойства участка. Во-первых, это негативные факторы, например нарушения почвенного покрова , которые приводят к угнетению роста растений, или попадание подземных вод с повышенным содержанием солей. Во-вторых, химический состав почвы, главным образом содержание в ней фосфора и калия, которые определяют урожайность. В-третьих, особенность строения конкретного поля . В частности, в высотах и низинах одного участка могут быть разные виды чернозема и, соответственно, разная степень плодородия .

— Для создания этой системы нам требуется совместить ряд технических решений , которые раньше в этой сфере не применялись. Мы использовали методы автоматической обработки данных вместе с алгоритмами формирования готовой отчетности и интеллектуального анализа , — отметил Антон Жумбей.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В «Интеграле» не используются нейросети. Он работает на основе алгоритмов. Программа уже начала анализировать данные о почвах из архива Ростовской области . Получить оценку очень просто: пользователь заходит в приложение, выбирает интересующий его участок на карте или из списка и нужную ему информацию. В ответ система автоматически формирует развернутый отчет в соответствии с заданными критериями. В случае успешной работы программного комплекса в регионе разработчики готовы создать федеральный аналог изобретения .

— Система «Интеграл» обязательно будет востребована специалистами, для которых важно понимать уровень плодородия почвы, потому что она позволит получать и систематизировать данные о земельных участках , которые раньше нигде не фиксировались, и тем самым восполнит нехватку информации, которая необходима для точной и объективной оценки, — отметила заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.

Определение кадастровой стоимости земельных участков производится с учетом сельскохозяйственных и агроклиматических особенностей территории , пояснил «Известиям» доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Борис Бондарев. В России во время изучения свойств почв было выделено более 4,5 тыс. их разновидностей . На степень плодородия земельного участка влияют его качественные характеристики: мощность гумусового слоя, содержание физической глины, солонцеватость и другие. От них зависит урожайность сельскохозяйственных культур .

— Насколько автоматическая система анализа плодородия почв облегчит работу специалистов, станет понятно, если провести пилотный проект по кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий на одну и ту же дату традиционным способом и с использованием системы в одном из субъектов РФ . Сопоставив результаты расчетов, затраты времени и средств на проведение работ, можно будет судить о преимуществах и недостатках нового ПО, — сказал Борис Бондарев.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Часто оценка проводится по кадастровым участкам, площадь которых может составлять несколько тысяч гектаров. И до проведения испытаний сложно сказать, будут ли выводы системы точнее и экономически выгоднее на крупных, средних или мелких площадях и насколько предложенное ПО облегчит работу оценщикам, заключил эксперт.

— Показатели плодородия и урожайности играют большую роль при оценке земель сельхозназначения. От них зависит сумма компенсации, которую придется заплатить за перевод этой земли в другую категорию. Поэтому к этому вопросу нужно подходить аккуратно, чтобы не создавать прецедентов по захвату плодородной почвы , которая может быть выгодна для коммерческих целей, — сказал первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.

Показатели должны быть максимально точными, поэтому не стоит доверять такую оценку автоматической системе. В России сейчас есть достаточное количество институтов, которые в состоянии провести такие исследования, считает депутат.