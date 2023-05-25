Что посеешь, то сочтешь: инновационное ПО оценит плодородие почвы
Российские ученые создали программный комплекс, который в автоматическом режиме рассчитывает коэффициент плодородия и урожайность участка. Такие подсчеты необходимы, чтобы определить стоимость сельскохозяйственных угодий и зафиксировать их состояние на момент купли-продажи земли или ее сдачи в аренду. Программа может брать исходную информацию из существующих баз данных или сигнализировать, что нужно собрать дополнительные сведения. По словам экспертов, расчет показателей плодородия — сложная работа, в которой стоит учитывать множество факторов, поэтому для оценки возможностей ПО необходимы специальные испытания.
Сколько центнеров с гектара
Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) создали цифровую систему для автоматической оценки плодородия земельного участка, которая получила название «Интеграл». Компьютер рассчитывает два общепринятых параметра, которые наиболее полно отражают, насколько эффективно земля может быть использована для нужд сельского хозяйства. Речь идет об интегральном показателе плодородия почвы, в баллах от одного до 100 он показывает, как ее свойства влияют на продуктивность, а также дает сведения о нормативной урожайности сельскохозяйственных культур — это усредненная цифра, описывающая, сколько продукции дает участок на единицу площади.
Отслеживать состояние почвы важно при сделках купли-продажи земли и сдачи ее в аренду, при расчете кадастровой стоимости и рыночной цены участка. Также данные могут быть использованы в работе агрономов.
— Фиксируя состояние почвы на момент передачи прав на земельный участок, можно подстраховать арендодателя и арендатора, а также покупателя и продавца на случай внеочередной проверки либо при нарушении состояния угодия пользователем, — сказал младший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Антон Жумбей.
Сейчас состояние почвы при передаче прав собственности нигде не отражается, поэтому доказать факт неправомерного использования участка невозможно, так как его изначальные характеристики неизвестны. По задумке разработчиков, в перспективе система сможет формировать историю пользования землей частными или юридическими лицами по аналогии с тем, как составляются кредитные истории.
Для проведения расчетов программе необходимо знать в среднем пять-шесть основных параметров, которые могут различаться в зависимости от участка. Эти данные система может подгрузить из архива.
Без нейросетей
При оценке учитываются основные свойства участка. Во-первых, это негативные факторы, например нарушения почвенного покрова, которые приводят к угнетению роста растений, или попадание подземных вод с повышенным содержанием солей. Во-вторых, химический состав почвы, главным образом содержание в ней фосфора и калия, которые определяют урожайность. В-третьих, особенность строения конкретного поля. В частности, в высотах и низинах одного участка могут быть разные виды чернозема и, соответственно, разная степень плодородия.
— Для создания этой системы нам требуется совместить ряд технических решений, которые раньше в этой сфере не применялись. Мы использовали методы автоматической обработки данных вместе с алгоритмами формирования готовой отчетности и интеллектуального анализа, — отметил Антон Жумбей.
В «Интеграле» не используются нейросети. Он работает на основе алгоритмов. Программа уже начала анализировать данные о почвах из архива Ростовской области. Получить оценку очень просто: пользователь заходит в приложение, выбирает интересующий его участок на карте или из списка и нужную ему информацию. В ответ система автоматически формирует развернутый отчет в соответствии с заданными критериями. В случае успешной работы программного комплекса в регионе разработчики готовы создать федеральный аналог изобретения.
— Система «Интеграл» обязательно будет востребована специалистами, для которых важно понимать уровень плодородия почвы, потому что она позволит получать и систематизировать данные о земельных участках, которые раньше нигде не фиксировались, и тем самым восполнит нехватку информации, которая необходима для точной и объективной оценки, — отметила заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.
Определение кадастровой стоимости земельных участков производится с учетом сельскохозяйственных и агроклиматических особенностей территории, пояснил «Известиям» доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Борис Бондарев. В России во время изучения свойств почв было выделено более 4,5 тыс. их разновидностей. На степень плодородия земельного участка влияют его качественные характеристики: мощность гумусового слоя, содержание физической глины, солонцеватость и другие. От них зависит урожайность сельскохозяйственных культур.
— Насколько автоматическая система анализа плодородия почв облегчит работу специалистов, станет понятно, если провести пилотный проект по кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий на одну и ту же дату традиционным способом и с использованием системы в одном из субъектов РФ. Сопоставив результаты расчетов, затраты времени и средств на проведение работ, можно будет судить о преимуществах и недостатках нового ПО, — сказал Борис Бондарев.
Часто оценка проводится по кадастровым участкам, площадь которых может составлять несколько тысяч гектаров. И до проведения испытаний сложно сказать, будут ли выводы системы точнее и экономически выгоднее на крупных, средних или мелких площадях и насколько предложенное ПО облегчит работу оценщикам, заключил эксперт.
— Показатели плодородия и урожайности играют большую роль при оценке земель сельхозназначения. От них зависит сумма компенсации, которую придется заплатить за перевод этой земли в другую категорию. Поэтому к этому вопросу нужно подходить аккуратно, чтобы не создавать прецедентов по захвату плодородной почвы, которая может быть выгодна для коммерческих целей, — сказал первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.
Показатели должны быть максимально точными, поэтому не стоит доверять такую оценку автоматической системе. В России сейчас есть достаточное количество институтов, которые в состоянии провести такие исследования, считает депутат.