Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию

Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию

2023-05-24 14:08:25

2023-05-24 14:08:25

2023-05-24 14:08:25

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru