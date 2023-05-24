Траты на благоустройство дач выросли на 20%

Траты россиян на благоустройство загородных участков за год выросли на 20%. Об этом «Известиям» сообщили 24 мая аналитики Почта Банка.

В частности, по информации экспертов, с 1 марта по 22 мая 2023 года общий объем трат на услуги ландшафтного дизайна и благоустройства вырос на 20% (24 млн рублей) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом расходы на семена, саженцы и садовый инвентарь, наоборот, снизились на 10% (до 70 млн рублей).

По мнению аналитиков банка, возросшие траты на благоустройство дачных участков связаны с тем, что загородный отдых стал для россиян основным видом досуга в праздники и отпуска.

В условиях ограниченности средств люди предпочитают тратить их в первую очередь на создание комфортных условий для своего отдыха. Кроме того, 80% россиян, не имеющих загородный дом, мечтают о нем, добавили эксперты.

В середине марта руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок — его состояние, местоположение, вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций. Также она посоветовала перед приобретением недвижимости осмотреть дом, оценить фасад и внутреннее состояние.