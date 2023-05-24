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Карта спецоперации на Украине 24 мая

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ попытались безуспешно атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который защищает функционирование газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Все украинские катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, указал Конашенков.

Также он доложил об обстановке в зоне проведения спецоперации.

Так, на донецком направлении уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. В районе Славянска и Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.

Конашенков продолжил, что потери до 125-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б» были зафиксированы у ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

В районе Авдеевки (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами ПВО в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) сбит украинский истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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На Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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