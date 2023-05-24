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В Минэнерго не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина

Шульгинов: Минэнерго обсуждает только снижение экспорта бензина, но не запрет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минэнерго России не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается лишь его снижение, заявил глава ведомства Николай Шульгинов во время выступления на Евразийском экономическом форуме 24 мая.

«[Это] не так. Да, в последние время наблюдали рост цен на моторные топлива на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово «запрет» мы не упоминаем, мы говорим про ограничение», — сказал он.

Шульгинов добавил, что российское Минэнерго «дает рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, снижению экспорта».

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Агентство Reuters со ссылкой на источники 23 мая написало о якобы возможном рассмотрении российским правительством ввода запрета на экспорт бензина с целью предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке.

В феврале вице-премьер России Александр Новак обратил внимание на то, что бензин в РФ почти вдвое дешевле, чем в среднем в Европе, благодаря демпферу. Он сказал, что внутренний рынок нефтепродуктов в течение всего 2022 года надежно обеспечивался топливом.

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