В Минэнерго не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина

Минэнерго России не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается лишь его снижение, заявил глава ведомства Николай Шульгинов во время выступления на Евразийском экономическом форуме 24 мая.

«[Это] не так. Да, в последние время наблюдали рост цен на моторные топлива на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово «запрет» мы не упоминаем, мы говорим про ограничение», — сказал он.

Шульгинов добавил, что российское Минэнерго «дает рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, снижению экспорта».

Агентство Reuters со ссылкой на источники 23 мая написало о якобы возможном рассмотрении российским правительством ввода запрета на экспорт бензина с целью предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке.

В феврале вице-премьер России Александр Новак обратил внимание на то, что бензин в РФ почти вдвое дешевле, чем в среднем в Европе, благодаря демпферу. Он сказал, что внутренний рынок нефтепродуктов в течение всего 2022 года надежно обеспечивался топливом.