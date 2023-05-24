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Детектив рассказал о ходе поисков изнасиловавшего в прямом эфире ребенка

Детектив Заболотный: личность насиловавшего в прямом эфире ребенка уже практически установлена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Личность подозреваемого в изнасиловании ребенка во время стрима уже практически установлена. Об этом «Известиям» 24 мая рассказал частный детектив Максим Заболотный.

Ранее в Сети появилась информация, что некий подросток наткнулся в чат-рулетке на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Сообщалось, что парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке. 17 мая на эту историю в своем Telegram-канале отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она, в частности, отметила, что по этому поводу готовится обращение в Следственный комитет и МВД России.

Как рассказал Заболотный, подозреваемого разыскивают как правоохранительные органы, так и частные детективы.

«Есть определенная информация, что его личность практически установлена. Есть несколько потенциальных подозреваемых по определенным отличительным внешним признакам, которые в принципе установлены. И с большой долей вероятности один из них, а может уже конкретное лицо установлено, является тем самым мужчиной. Данная информация передана в правоохранительные органы, где занимаются его поисками, установлением и задержанием», — сообщил Заболотный.

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