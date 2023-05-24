Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников

Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников

2023-05-24 10:39:24

2023-05-24 10:39:24

2023-05-24 10:39:24

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