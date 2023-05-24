Участники подпольной организации «Русский Херсон» помогли артиллеристам ВС РФ нанести поражение украинским боевикам. Об этом один из активистов 24 мая сообщил «РИА Новости».

По словам подпольщика, он и другие пророссийски настроенные жители Херсона объединили усилия для скорейшего освобождения города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Русский Херсон» в основном занимается сбором информации о местоположении формирований националистов.

«Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы», — поделился собеседник агентства.

Чтобы облегчить задачу наводчикам орудий, подпольщики устанавливают радиомаяки в местах скопления техники и боевиков ВСУ не только в Херсоне, но по всему провобережью области.

Ранее, 3 марта, стало известно, что ВС РФ атаковали украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве по координатам, полученным от активистов местного подполья. Отмечается, что в результате удара был полностью уничтожен склад с боеприпасами и затоплены многие помещения базы. Подробности о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и судьбе британских инструкторов, находившихся на острове, не сообщались.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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