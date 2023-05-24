Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины
Мир
Захарова ответила на недовольство США продлением ареста Гершковича
Мир
Politico узнала о незаконном переделе бизнеса властями Украины
Общество
Появились кадры с места падения взрывного устройства в Белгороде
Мир
В Венгрии сообщили о выделении €5,7 млрд Украине из фонда мира
Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
Мир
США представили Баку и Еревану пути решения наиболее спорных вопросов
Армия
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
Мир
CNN узнал дату объявления об участии Десантиса в президентской гонке
Экономика
Сенаторы предложили проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии планов поставлять ATACMS Украине
Культура
Болгарский писатель получил Букеровскую премию за роман «Времеубежище»
Сюжет:

В ЕП исключили ослабление санкционного давления на Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз не станет ослаблять санкции против России в обозримом будущем. Такой прогноз дал в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

«Думаю, что Евросоюз не ослабит антироссийские санкции в ближайшем будущем. Здесь действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей между Евросоюзом и Россией», — предположил он.

Впрочем, по словам европарламентария, такая ситуация наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.

Также Бек прокомментировал готовящийся 11-й пакет антироссийских санкций. Как отметил депутат Европарламента, «существует небольшой шанс», что запрет на экспорт алмазов из РФ, а также рестрикции в отношении атомного сектора России в этот раз введены не будут. Однако шаги в этом направлении «практически неизбежны», резюмировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Европа будет импортировать российские энергоносители»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023