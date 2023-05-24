В ЕП исключили ослабление санкционного давления на Россию

Евросоюз не станет ослаблять санкции против России в обозримом будущем. Такой прогноз дал в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

«Думаю, что Евросоюз не ослабит антироссийские санкции в ближайшем будущем. Здесь действуют влиятельные круги, которые хотели бы видеть постоянный разрыв торгово-экономических связей между Евросоюзом и Россией», — предположил он.

Впрочем, по словам европарламентария, такая ситуация наносит вред экономическому развитию самого Евросоюза.

Также Бек прокомментировал готовящийся 11-й пакет антироссийских санкций. Как отметил депутат Европарламента, «существует небольшой шанс», что запрет на экспорт алмазов из РФ, а также рестрикции в отношении атомного сектора России в этот раз введены не будут. Однако шаги в этом направлении «практически неизбежны», резюмировал он.

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