В больнице имени Юдина в Москве открыли высокотехнологичную рентгеноперационную

Новая рентген-хирургическая операционная, оснащенная высокотехнологичным медицинским оборудованием, начала работу в ГКБ имени Юдина в Москве. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это третья подобная операционная в медучреждении. Она объяснила, что появление дополнительных хирургических мощностей позволит увеличить объем оказываемой плановой и экстренной медицинской помощи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Операционную разместили в главном корпусе на первом этаже около приемного отделения и шокового зала, сообщает «Москва 24». Это поможет своевременно оказывать помощь экстренным больным с острым инфарктом и инсультом, пишет НСН.

Медики при помощи ангиографа смогут делать эффективную диагностику сосудов, а также визуально контролировать ход операции. Кроме того, аппарат обладает сниженной рентгеновской нагрузкой, потому лучевое воздействие на пациентов будет минимальным.

Помимо этого, операционную оснастили аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии для определения точного местоположения и характера сосудистой патологии и другим оборудованием, сообщает телеканал «360».

Как уточнит РИАМО, больница имени Юдина является одним из крупнейших столичных стационаров. В медучреждении действует 143 профильных отделения, медицинскую помощь получают более 150 тыс. пациентов ежегодно.

4 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии флагманского центра Боткинской больницы.

По его словам, центр начнет принимать пациентов уже в этом году и будет оказывать не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь. Он оснащен оборудованием высокого экспертного класса. В центре сделают девять разнопрофильных операционных.