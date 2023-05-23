Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон недосчитался 1 млн запчастей к истребителям F-35 на $85 млн
Мир
В США назначили дату суда по делу Трампа о подделке документов
Мир
Додик заявил о влиянии Республики Сербской на отказ БиГ от санкций против России
Мир
Politico узнала о незаконном переделе бизнеса властями Украины
Мир
Финляндия получила от РФ уведомление о прекращении военных инспекций
Общество
Появились кадры с места падения параплана в Ленобласти
Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
Армия
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
Армия
ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Мэр Харцызска сообщила об отражении атаки ВСУ
Мир
Патрушев заявил о развитии отношений России с АСЕАН по всем направлениям
Общество
В РФ могут начать наказывать собирающие деньги на СВО фейковые Telegram-каналы

В больнице имени Юдина в Москве открыли высокотехнологичную рентгеноперационную

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая рентген-хирургическая операционная, оснащенная высокотехнологичным медицинским оборудованием, начала работу в ГКБ имени Юдина в Москве. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это третья подобная операционная в медучреждении. Она объяснила, что появление дополнительных хирургических мощностей позволит увеличить объем оказываемой плановой и экстренной медицинской помощи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Операционную разместили в главном корпусе на первом этаже около приемного отделения и шокового зала, сообщает «Москва 24». Это поможет своевременно оказывать помощь экстренным больным с острым инфарктом и инсультом, пишет НСН.

Медики при помощи ангиографа смогут делать эффективную диагностику сосудов, а также визуально контролировать ход операции. Кроме того, аппарат обладает сниженной рентгеновской нагрузкой, потому лучевое воздействие на пациентов будет минимальным.

Помимо этого, операционную оснастили аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии для определения точного местоположения и характера сосудистой патологии и другим оборудованием, сообщает телеканал «360».

Как уточнит РИАМО, больница имени Юдина является одним из крупнейших столичных стационаров. В медучреждении действует 143 профильных отделения, медицинскую помощь получают более 150 тыс. пациентов ежегодно.

Прибавка к возрасту: названы 9 шагов к росту продолжительности жизни в РФ
Как должна поменяться система здравоохранения, чтобы увеличить её с 73 до 78 лет

4 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии флагманского центра Боткинской больницы.

По его словам, центр начнет принимать пациентов уже в этом году и будет оказывать не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь. Он оснащен оборудованием высокого экспертного класса. В центре сделают девять разнопрофильных операционных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023