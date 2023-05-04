Собянин рассказал об открытии флагманского центра Боткинской больницы

Новый флагманский центр ГКБ имени Боткина в Москве откроют уже в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 3 мая.

По его словам, центр начнет принимать пациентов уже в этом году и будет оказывать не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь. Он оснащен оборудованием высокого экспертного класса, пишет НСН. В центре сделают девять разнопрофильных операционных.

«Экстренных пациентов смогут доставлять на вертолетах — посадочная площадка будет на крыше», — отметил Собянин.

Врачи смогут за сутки принимать примерно 200 человек, нуждающихся в экстренной помощи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, разрешение на ввод флагманского центра в эксплуатацию планируется получить в конце июня.

Мэр столицы поручил начать прием пациентов уже ближайшей осенью, уточняет RT. Главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сообщил, что с вводом в эксплуатацию флагманского центра увеличатся производственные мощности медучреждения с нынешних 70 тыс. хирургических вмешательств до 100 тыс., сообщает сайт aif.ru. Он подчеркнул, что поступления пациентов по «скорой» вырастут вдвое, отмечает сайт kp.ru.

Во флагманском центре будут трудиться 795 сотрудников, в том числе 288 врачей, 325 — среднего медицинского персонала, сообщает РИАМО.

Комплексная модернизация Боткинской больницы стартовала в 2015 году. За это время были открыты региональный сосудистый, а также офтальмологический и межокружной нефрологический центры, отмечает телеканал «360». В 2023 году завершатся реконструкционные работы девятого хирургического корпуса, а в 2024-м достроят еще три корпуса.

10 января стало известно, что отапливаемые переходы оборудуют между тремя корпусами Боткинской больницы в Москве.

Как рассказал глава столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев, переходы нужны для быстрой перевозки пациентов при проведении исследований и операций, а также для удобного перемещения специалистов без выхода на улицу.