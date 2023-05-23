Финляндия получила от РФ уведомление о прекращении военных инспекций
Финляндия получила уведомление РФ об отказе от проведения двусторонних военных инспекций. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает финский МИД.
«Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных визитах», — говорится в заявлении ведомства.
Соглашение действовало с 2000 года. В соответствии с этим документом каждый год проводились инспекционные мероприятия в двустороннем формате: финские военнослужащие отправлялись в Западный военный округ (ЗВО), а российские эксперты — на территорию Финляндии. После начала пандемии COVID-19 взаимные проверки были приостановлены.
Соглашение об инспекциях между Москвой и Хельсинки дополняло Венский документ 2011 года, принятый участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Ранее, 6 апреля, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы РФ принял решение о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ за текущий год. Он отметил, что российская сторона сталкивается с попытками помешать работе ее делегации в ПА ОБСЕ и подчеркнул, что РФ не должна платить за то, в чем не участвовала.
За месяц до этого Россия отказалась участвовать в ежегодном международном обмене данными о вооруженных силах, который охватывает 57 государств — членов ОБСЕ.
До этого, 25 февраля, вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой перечислил факторы, при которых РФ может выйти из ОБСЕ. Он отметил, что Москва придерживается единого принципа работы в международных организациях — равные права со всеми участниками.