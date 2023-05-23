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Финляндия получила от РФ уведомление о прекращении военных инспекций

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Финляндия получила уведомление РФ об отказе от проведения двусторонних военных инспекций. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает финский МИД.

«Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных визитах», — говорится в заявлении ведомства.

Соглашение действовало с 2000 года. В соответствии с этим документом каждый год проводились инспекционные мероприятия в двустороннем формате: финские военнослужащие отправлялись в Западный военный округ (ЗВО), а российские эксперты — на территорию Финляндии. После начала пандемии COVID-19 взаимные проверки были приостановлены.

Соглашение об инспекциях между Москвой и Хельсинки дополняло Венский документ 2011 года, принятый участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Ранее, 6 апреля, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы РФ принял решение о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ за текущий год. Он отметил, что российская сторона сталкивается с попытками помешать работе ее делегации в ПА ОБСЕ и подчеркнул, что РФ не должна платить за то, в чем не участвовала.

За месяц до этого Россия отказалась участвовать в ежегодном международном обмене данными о вооруженных силах, который охватывает 57 государств — членов ОБСЕ.

До этого, 25 февраля, вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой перечислил факторы, при которых РФ может выйти из ОБСЕ. Он отметил, что Москва придерживается единого принципа работы в международных организациях — равные права со всеми участниками.

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