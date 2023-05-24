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В России активно продаются торговые центры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По итогам 5 месяцев 2023 года основной объем инвестиций среди секторов коммерческой недвижимости был сформирован торговым сегментом — 30% от общего объема сделок. Об этом «Известиям» сообщили аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate.

По данным экспертов, знаковой сделкой 2023 года стала продажа ТРЦ «Метрополис» — одна из самых крупнейших транзакций на рынке продаж торговых центров, начиная с 2000 года. Новым владельцем объекта стал фонд из Армении Balchug Capital, права собственности к которому перешли от американской компании Hines.

Второе и третье места по стоимости активов также заняли сделки с участием иностранных продавцов: продажа семи ТРЦ Park House от Atrium European Real Estate — компании «Рамо-М» и продажа ТРЦ «Невский центр» от PPF Real Estate — компании ООО «Стокманн СПБ центр», рассказали в компании.

В абсолютных значениях вложения в торговую недвижимость составили 83,6 млрд рублей, что в 1,8 раза превысило показатель предыдущего года в целом, подчеркнули аналитики.

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«Изменение геополитической ситуации в начале 2022 года привело к резкому увеличению инвестиционных вложений, которое сохраняется и в настоящий момент. Введенные антироссийские санкции вынуждают иностранных собственников выходить из российских активов, несмотря на значительные ограничения, установленные Министерством финансов РФ, таких как: требование о прохождении специальной правительственной комиссии, продажу активов с существенным дисконтом, уплату взноса в федеральный бюджет», — сказал член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

В компании ожидают, что активность со стороны российских покупателей к приобретению качественных объектов, предлагаемых иностранными держателями с существенным дисконтом, сохранится на протяжении всего 2023 года, однако в 2024-м количество подобных сделок начнет сокращаться, добавил он.

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