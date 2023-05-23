Основатель Amazon сделал предложение возлюбленной на суперъяхте

Основатель Amazon Джефф Безос помолвлен с журналисткой Лорен Санчес, об этом сообщил журнал People со ссылкой на источник. Основатель онлайн-ритейлера преподнес кольцо возлюбленной на своей суперъяхте стоимостью полмиллиарда долларов, передает телеканал «Известия». В январе 2019 года Джефф и Маккензи Безосы объявили о разводе после 25 лет вместе. Причиной разрыва стало расследование таблоида National Enquirer по поводу отношений миллиардера вне брака и именно с Лорен Санчес. Журналистке 53 года, она работала на нескольких телеканалах, в том числе FOX, награждена премией «Эмми». Сейчас пара проводит романтический отдых у берегов Франции.

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