Два человека пострадали при столкновении легковушек в Орле

В Орле в результате столкновения легковых автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Авария произошла 22 мая на Московском шоссе в районе дома № 175. По предварительным данным, 34-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил столкновения с Renault Fluence под управлением 39-летнего мужчины, следовавшим в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили различные травмы, пишет InfoOrel.ru. После оказания медицинской помощи врачи отпустили их домой.

В тот же вечер три человека получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области. По факту ДТП организована проверка.