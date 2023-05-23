Три человека пострадали в ДТП в Липецкой области

Три человека получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла вечером 22 мая на улице Воровского в Грязях. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-21113 допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Citroen. Травмы получили 55-летний водитель иномарки, его 53-летняя пассажирка, а также водитель «ВАЗа». Об этом сообщает GOROD48.

В Усмани на перекрестке улиц Карла Маркса и Котова водитель машины «Лада Калина» при повороте не предоставил преимущество автомобилю Toyota Camry. После удара иномарка врезалась в ВАЗ-21113. Водитель «Калины» получил травмы. Кроме того, на пересечении улиц Карла Маркса и Достоевского столкнулись Audi и мотоцикл Kawasaki. Оба водителя получили травмы, пишет LipetskMedia.