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Путин напомнил, что до создания УССР никакой Украины не было

Путин: до создания УССР Украины в истории человечества не было
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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До создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) никакой Украины не было в истории человечества. Об этом во вторник, 23 мая, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было», — обратил внимание глава государства, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту, составленную во Франции в XVII веке.

На карте, которую принес на встречу глава КС, обозначены земли, ранее входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. Как заметил Путин, Украины на этой карте нет.

Прежде глава государства уже отмечал, что украинская республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, при этом «у жителей никто ничего не спрашивал».

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Путин также указывал на то, что после революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Главным же автором и архитектором Украины, по его словам, является Владимир Ленин.

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в свою очередь в конце прошлого года заявлял, что включение Донбасса в состав УССР, а затем в состав Украины можно охарактеризовать как политическую ошибку советского руководства.

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