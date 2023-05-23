Путин напомнил, что до создания УССР никакой Украины не было

До создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) никакой Украины не было в истории человечества. Об этом во вторник, 23 мая, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было», — обратил внимание глава государства, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту, составленную во Франции в XVII веке.

На карте, которую принес на встречу глава КС, обозначены земли, ранее входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. Как заметил Путин, Украины на этой карте нет.

Прежде глава государства уже отмечал, что украинская республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, при этом «у жителей никто ничего не спрашивал».

Путин также указывал на то, что после революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Главным же автором и архитектором Украины, по его словам, является Владимир Ленин.

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в свою очередь в конце прошлого года заявлял, что включение Донбасса в состав УССР, а затем в состав Украины можно охарактеризовать как политическую ошибку советского руководства.