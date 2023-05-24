В России зумеры стали активнее других откладывать деньги на пенсию

С начала года зумеры (люди, рожденные после 1997 года) стали больше откладывать на негосударственную пенсию, следует из исследования СберНПФ по итогам I квартала 2023-го, о котором эксперты рассказали «Известиям» 24 мая.

Как сообщили аналитики, молодые люди на 14% чаще, чем в 2022-м, стали заключать договор индивидуального пенсионного плана (ИПП). В то же время 42% таких договоров оформили представители поколения X (рожденные в 1965–1980 годах), 31,5% — миллениалы (1981–1996).

При этом сумма первого пополнения личной пенсионной копилки в I квартале также увеличилась. Так, средний первоначальный взнос в ИПП вырос на 83% год к году, превысив 16 тыс. рублей. Как уточняется, зумеры повысили свои стартовые вложения в негосударственную пенсию на 150%, представители поколения X — на 95%, миллениалы — на 59%.

«В 2023 году молодежь — зумеры и миллениалы — заранее формирует дополнительный финансовый резерв на пенсию: в среднем за 34 и 21 год соответственно до завершения карьеры. Кроме того, зумеры на 20% увеличили сумму, которую регулярно направляют в пенсионную копилку. Такой проактивный подход к благосостоянию в долгосрочной перспективе покажет хорошие результаты», — отметил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

В исследовании также сообщается, что самостоятельно на негосударственную пенсию чаще всего копят жители Москвы и Московской области (20% от общего числа оформленных договоров), Санкт-Петербурга и Краснодара (по 4% соответственно).

Ранее, 5 мая, сообщалось, что, согласно исследованию СберНПФ, россияне в среднем откладывают 8,7 тыс. рублей в месяц. Сбережения на будущее, в том числе на пенсию, делает лишь каждый пятый, а большинство граждан (77%) собираются жить на старости только на госвыплаты.

25 марта старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева, говоря о преимуществах и недостатках негосударственных пенсионных фондов, отметила, что у них, в отличие от государственного, шире набор доступных инвестиционных инструментов, однако он консервативен.