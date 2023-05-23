В Италии повысят цены на музейные билеты из-за наводнения в Эмилии-Романье

В Италии повысят стоимость музейных билетов для преодоления последствий наводнения в регионе Эмилия-Романья. Об этом 23 мая сообщила премьер-министр республики Джорджа Мелони.

«Министерство культуры предусмотрело временное повышение на один евро платы за вход в музеи, выручка от которой будет использована для защиты культурного наследия, пострадавшего от наводнения», — заявила она после заседания правительства.

Всего совет министров Италии одобрил пакет мер на общую сумму €2 млрд, чтобы помочь пострадавшим от природной стихии. В него также вошли мораторий на налоговые и социальные отчисления для домохозяйств и компаний, приостановка выплаты ипотек и кредитов, выделение средств для организации дистанционного обучения в школах.

Также сотрудники компаний, находящихся в зоне бедствий, получат право на государственное пособие за вынужденный простой на срок до 90 дней. Индивидуальные предприниматели могут претендовать на разовые выплаты до €3 тыс.

«В ситуации, в которой оказалась Италия, найти €2 млрд за несколько дней — непростое дело. Будет этап восстановления, на котором мы еще не можем оценить общие потребности и ущерб, но я не знаю, были ли в прошлом экстренные распоряжения на сумму в €2 млрд», — заявила Мелони.

Крупнейшее за 100 лет наводнение в северном регионе Эмилия-Романья унесло жизни более десятка человек и привело к эвакуации около 10 тыс. граждан. Спасатели работают над тем, чтобы добраться до десятков деревень и ферм, отрезанных наводнением, при этом около 20 тыс. человек остались без электричества.

Причиной неблагоприятных погодных условий стал разлив рек и ручьев в регионе. Это спровоцировало сотни оползней. По словам синоптиков, ливни не прекратятся в ближайшие дни.

17 мая из-за непогоды «Формула-1» перенесла Гран-при Эмилии-Романьи. Этап Гран-при «Формулы-1» в Италии был запланирован с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.