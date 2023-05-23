Спасатель «Центроспаса» погиб на учениях в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске во время учений погиб спасатель отряда «Центроспас» МЧС России. Как сообщил источник «Известий» 23 мая, мужчину сдуло с крыши, когда рядом начали раскручиваться лопасти вертолета.

«Спасатель Дмитрий Лысенко находился без страховки в каске на крыше здания, когда рядом начали раскручиваться лопасти вертолета», — рассказал собеседник.

По его словам, спасатель упал с высоты 13 м и умер в результате черепно-мозговой травмы.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что смерть мужчины произошла в результате несчастного случая. Погибшему было 34 года.

8 сентября 2021 года в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия. Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября. Церемония прошла с воинскими почестями.