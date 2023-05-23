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Спасатель «Центроспаса» погиб на учениях в подмосковном Ногинске

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В подмосковном Ногинске во время учений погиб спасатель отряда «Центроспас» МЧС России. Как сообщил источник «Известий» 23 мая, мужчину сдуло с крыши, когда рядом начали раскручиваться лопасти вертолета.

«Спасатель Дмитрий Лысенко находился без страховки в каске на крыше здания, когда рядом начали раскручиваться лопасти вертолета», — рассказал собеседник.

По его словам, спасатель упал с высоты 13 м и умер в результате черепно-мозговой травмы.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что смерть мужчины произошла в результате несчастного случая. Погибшему было 34 года.

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