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За неделю в России продали почти 5 тыс. новых Lada

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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По итогам третьей недели мая 2023 года АвтоВАЗ через дилерские центры реализовал 4939 новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, сообщает 23 мая аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Абсолютным лидером майских продаж стал бюджетный автомобиль Lada Granta ― всего за неделю было продано 3438 единиц. Также за неделю продано 76 грузовых версий Granta.

Кроме того, в период 20-й недели 2023 года в России продали 692 внедорожника Lada Niva Travel и 637 экземпляров Niva Legend. Оставшиеся 96 автомобилей ― оставшиеся у дилеров старые поставки семейств Vesta, Largus и XRAY.

Больше всего Lada за прошедшую неделю продали в Татарстане ― 280 автомобилей. На втором месте оказалась Республика Башкортостан с 246 проданными автомобилями, на третьем ― Самарская область (239 автомобилей). Еще 232 автомобиля продали в Краснодарском крае.

Также в десятку российских субъектов с лучшими продажами Lada вошла Московская область, Ростовская область, Москва, Свердловская область, Челябинская область и Пермский край ― в этих регионах за последнюю неделю продали от 150 до 160 новых Lada.

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16 мая «АвтоВАЗ» продал 100-тысячный автомобиль с начала 2023 года. Юбиляром стал седан Lada Granta, который обрел своего владельца в Московской области.

По словам представителей российской компании, отметки в 100 тыс. автомобилей АвтоВАЗ достиг заметно раньше, чем предполагал: на сегодняшний день, согласно планам производителя, должны были продать на 8 тыс. машин меньше с начала 2023 года.

Granta ― самая активно продаваемая модель не только производителя, но всего российского рынка автомобилей. Бюджетник АвтоВАЗа занимает до 70% всех продаж компании. Например, в апреле 2023 года в России продали 19 899 экземпляров Lada Granta ― это лучший результат для модели с момента выхода на рынок в 2011 году.

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