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АвтоВАЗ продал 100 тысяч автомобилей с начала 2023 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Производитель АвтоВАЗ продал 100-тысячный автомобиль с начала 2023 года. Юбиляром стал седан Lada Granta, который обрел своего владельца в Московской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

По словам представителей российской компании, отметки в 100 тыс. автомобилей АвтоВАЗ достиг заметно раньше, чем предполагал: на сегодняшний день, согласно планам производителя, должны были продать на 8 тыс. машин меньше с начала 2023 года.

Granta ― самая активно продаваемая модель не только производителя, но всего российского рынка автомобилей. Бюджетник АвтоВАЗА занимает до 70% всех продаж компании. Например, в апреле 2023 года в России продали 19 899 экземпляров Lada Granta ― это лучший результат для модели с момента выхода на рынок в 2011 году.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, компания намеревается выпустить в этом году 400 тыс. автомобилей. Также Соколов отметил, что сборка некоторых моделей Lada проводится в две смены: например, Lada Vesta NG.

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15 мая стало известно, что продажи обновленной версии Lada Vesta NG после глубокой модернизации начнутся уже в конце мая. Новое поколение Vesta будет продаваться как с восьмиклапанной, так и с 16-клапанной силовой установкой. 16-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивает мощность 106 л.с. и 148 Нм, в то время как мощность бюджетной восьмиклапанной версии ДВС составляет 90 л.с. с крутящим моментом 143 Нм.

Обе версии силовой установки Vesta NG идут в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В будущем, сообщает АвтоВАЗ, к 16-клапанному мотору добавят вариатор.

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