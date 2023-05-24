Половина стакана

В понедельник, 22 мая, ФИФА официально объявила решение по поводу контрактов легионеров с российскими клубами на следующий сезон. Оно было ожидаемым — иностранным футболистам вновь разрешено приостанавливать соглашения на один год, бесплатно переходя в любой зарубежный клуб.

Но есть важный нюанс. Если год назад речь шла обо всех легионерах без исключения, то теперь появилась оговорка: возможность приостанавливать контракт есть только у тех, кто это сделал в нынешнем сезоне. Все, кто остался, а также футболисты, перебравшиеся в российские клубы после 7 марта 2022 года, не получают права уехать бесплатно.

— Решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА, — заявили «Известиям» в службе коммуникаций РФС. — Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию. Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке. Мы продолжаем считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта безосновательной и избыточной мерой, в то же время внесенные сегодня изменения в регламент ФИФА по статусу и переходам позволяют российским клубам быть более защищенными и исключат возможность злоупотребления легионерами данным правилом.

И тут типичная история пессимиста и оптимиста, наполовину пустого и полного стакана. С одной стороны, грабеж среди бела дня продолжается. Наш футбол снова будет терять огромные деньги, не имея возможности реализовывать свои активы.

Скажем, динамовец Себастиан Шиманьски провел шикарный сезон в «Фейеноорде». Понятно, что в Польше его бы прибили за игру в российском клубе, уж точно перекрыв доступ в сборную, так что шансы выступать за бело-голубых стремились к нулю. Но легко можно было бы выручить за полузащитника те €14 млн, в которые игрока оценивает авторитетный портал Transfermarkt. А кто сейчас будет платить много за того, кто доступен бесплатно?

— Хорошие новости будут тогда, когда наши клубы будут полностью восстановлены во всех турнирах, в которых мы можем участвовать, — заметил «Известиям» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Я считаю, что сейчас действуют совсем незаконные санкции по отношению к российскому футболу. Необходимо восстановить без всяких ограничений РФС и наши клубы. Мы прекрасно понимаем, что российский футбол изолирован совершено незаконно. Я общаюсь с руководством РФС. Я знаю точно, они ежедневно работают над восстановлением наших клубов. Они общаются, ведут переговоры. Наверное, это правильный путь, но очень долгий. Хотят ли в ФИФА вернуть наш футбол на международные соревнования? Да, хотят.

Оптимист же возразит: за год позиция ФИФА в отношении российских клубов потеплела. Да, есть «потерянные» легионеры, которых не вернешь. Но мы за год уже привыкли к отсутствию Эджуке, Бальбуэны и других. Зато новых беглецов не предвидится. Клубы спокойно могут планировать свое будущее и приобретать новичков, не опасаясь ударов в спину с внезапными отъездами в любой момент. Это уже серьезный шаг к нормализации футбольной работы.

Автор — ​руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», бывший руководитель пресс-службы ФК «Динамо»

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