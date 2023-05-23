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УАЗ Patriot оказался самым ликвидным отечественным автомобилем

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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Российский внедорожник УАЗ Patriot признали лучшим автомобилем отечественного производства, который наиболее эффективно сохраняет свою остаточную стоимость на вторичном рынке в I квартале 2023 года. Об этом сообщает 23 мая аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля».

Так, эксперты выяснили, что спустя три года после покупки нового Patriot с двигателем объемом 2,7 л и механической коробкой передач показатель сохранности остаточной стоимости внедорожника был равен 143,4%: по прошествии времени автомобиль стал стоить больше, чем в момент покупки.

Кроме того, в топ-3 ликвидных российских автомобилей вошли универсалы повышенной вместительности Lada Largus Cross и Largus с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л ― показатель сохранности остаточной стоимости этих моделей был равен 141,7% и 141,3% соответственно.

Также в рейтинг вошел еще один универсал ― Vesta SW Cross с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором. Показатель сохранности остаточной стоимости Vesta составил 140,3%.

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16 февраля Lada Niva Legend и Lada Largus вошли в число лидеров рейтинга сохранности остаточной стоимости автомобилей Residual value, составленного агентством «Автостат».

В 2023 году рейтинг был составлен в девятый раз, для чего были исследованы автомобили 45 марок, 232 моделей и 663 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии). В рейтинг вошли автомобили с пробегом, прошедшие трехлетний период эксплуатации. Эксперты брали для анализа цены на новые машины в 2019 году и цены их перепродажи в 2022 году.

Автомобиль Lada Largus стал лидером в сегменте легковых универсалов повышенной вместимости: исследователи установили, что за три года автомобиль не только сохранил остаточную стоимость, но даже подорожал, а его индекс составил 123%. То есть за три года подержанные Largus прибавили в цене на 23%.

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