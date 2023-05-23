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Пять самостроев снесут в Омске за почти 1 млн рублей

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Администрация Омска выбрала подрядчика, который займется сносом пяти построек, возведенных без необходимых документов. Работы выполнит индивидуальный предприниматель Светлана Витценко.

ИА «Город55» пишет, что в аукционе приняли участие восемь компаний. Максимальная цена контракта составляла около 4 млн рублей. Победителем стал тот, кто предложил наименьшую сумму. На этот раз работы пообещали выполнить за 939 тыс. рублей.

Снести самострой необходимо за два месяца. На эти цели из городского бюджета выделят 939 тыс. рублей. Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», объекты находятся на улицах 10 лет Октября, Лермонтова, Панфилова, на Сибирском проспекте и в СНТ «Взлет».

Ранее сообщалось, что в Омске создадут минерализованные полосы для борьбы с природными пожарами. Специалисты произвели опашку территорий более чем на половине участков из 26 запланированных. Работы на оставшихся участках планируется завершить до 15 мая.

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