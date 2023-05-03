Минерализованные полосы для борьбы с пожарами создадут в Омске
В Омске проводятся работы по созданию минерализованных полос для борьбы с природными пожарами. Специалисты произвели опашку территорий более чем на половине участков из 26 запланированных. Общая площадь уже выполненных работ — порядка 40 га.
Работы на оставшихся участках планируется завершить до 15 мая. Для большей оперативности опашка проводится параллельно на разных территориях. В этом году по периметру Омска создадут более 68 км противопожарных минерализованных полос. В основном это участки, которые прилегают к лесным массивам.
Глава Омской области Виталий Хоценко на расширенном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал поручение увеличить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов до 20 м.
Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности идет регулярный покос травы, снос сухостойных деревьев и кустарников, производится уборка мусора и полив зеленых насаждений, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Особый противопожарный режим ввели в Омской области с 25 апреля. Действует запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и листвы, разведение костров. Также установлен запрет на посещение лесов.
Тем временем, как сообщает ИА «Город55», Омская область стала лидером по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Как сообщает «Авиалесоохрана», по состоянию на 2 мая в регионе зарегистрировали 158 возгораний в лесах. Огонь прошел площадь более 4548 га. На втором месте — Иркутская область, где 72 лесных пожара на площади 3348 га.