Особый противопожарный режим начал действовать в Омской области

В Омской области ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать в течение двух месяцев, сообщает региональное ГУ МЧС России во вторник, 25 апреля, в соцсети «ВКонтакте».

«В 26 районах Омской области и городе Омске с сегодняшнего дня и до 25 июня 2023 года введен особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Город55», жителям и гостям региона нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и другие материалы. Кроме того, вводится запрет на посещение лесов.

С 28 апреля по 28 июня аналогичный режим будет действовать на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов региона.

В МЧС подчеркивают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф, а предупреждение в период особого противопожарного режима не действует, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». Для гражданских лиц сумма составит от 10 тыс. рублей, для должностных — от 30 тыс. рублей, для предпринимателей — от 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. рублей.

19 апреля глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране показатели природных пожаров превысили значения 2022 года. По его словам, наиболее сложная обстановка сложилась в Еврейской автономной области и в Бурятии. Основной причиной пожаров являются неконтролируемые палы сухой растительности.