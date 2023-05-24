Пруфпригодность: россияне стали чаще заверять скриншоты для суда

В 2022 году россияне более 26 тыс. раз обращались для заверения скриншотов публикаций, комментариев, переписок и сообщений в мессенджерах, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП) «Известиям». Граждане активно используют данные из Сети как доказательства в ходе судебных процессов. Подробности — в материале «Известий».

А где пруф

Россияне всё чаще фиксируют различного рода факты из соцсетей и мессенджеров с помощью скриншотов и заверяют их как доказательства у нотариусов. Это происходит по разным причинам: чтобы подстраховаться на случай ложных обвинений; защититься от обмана; отстоять свои интересы в сфере потребительского рынка, авторские права. Наконец, чтобы засвидетельствовать угрозы или оскорбления в свой адрес или попытку совершить преступление. Такая тенденция подтверждается и актуальной статистикой ФНП — за истекший квартал 2023 года ежедневно в среднем нотариусы совершают более 100 осмотров и заверений, связанных с интернетом, соцсетями и мессенджерами.

«Активнее всего используют возможность обеспечения доказательств в виртуальном пространстве жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области», — говорится в сообщении организации, направленном в редакцию «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для сравнения, в 2022 году этим инструментом пользовались втрое реже, чем в 2023-м. К слову, возможность заверять интернет-страницы появилась лишь в 2020 году. Тем не менее у нотариусов уже накопился серьезный опыт фиксации цифровых данных: осматриваются текстовые публикации, изображения, видео- и аудиофайлы, СМС-сообщения, текстовые переписки. Сегодня есть также возможность обеспечить доказательства в удаленном формате.

«Глобальная «диджитализация» населения приводит к тому, что у людей всё чаще появляется необходимость зафиксировать информацию, которая в любой момент может быть удалена, для представления в судебные органы, и помочь в этом могут нотариусы», — объясняют в ФНП.

VPN — не проблема

Сама процедура проводится в присутствии заявителя или заинтересованного лица. Нотариус во время осмотра ведет протокол, который в конце удостоверяет.

«Нотариальный протокол обладает повышенной доказательственной силой, так что даже если впоследствии из цифровых источников информация будет удалена, протокол станет для суда достаточным доказательством» , — сообщили в ФНП.

Кстати, осмотреть и заверить можно даже страницы в мессенджерах, соцсетях и на прочих ресурсах, деятельность которых запрещена в России. Законодательство не запрещает этого, и у специалистов есть необходимые технические возможности для таких действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Где-то существуют секретные чаты, которые автоматически удаляются по заданному пользователем графику, где-то действует сложнейшая система идентификации, где-то отсутствует возможность входа в приложение с компьютера. Тем не менее непокоренных нотариусами соцсетей и мессенджеров практически не осталось», — сообщили «Известиям» в палате.

Судье в помощь

В палате уточнили, что процесс сбора доказательств такого рода в некоторых случаях может занимать несколько дней, а результат занимает сотни страниц.

«Суду достаточно сложно оперировать, фиксировать доказательства, тратить время на просмотр, прослушивание медиа, аудиозаписей, поэтому в этой области суды с удовольствием хотели бы видеть разгрузку» , — приводится в сообщении ФНП мнение нотариуса Александра Бегичева. По его словам, арбитражные суды в последнее время нередко предписывают сторонам предоставить нотариально заверенные протоколы обеспечения доказательств.

— Принимая скриншот как доказательство, суд должен быть уверен, что сам экран и сделанный скриншот являются подлинными, не подвергались изменениям, доработке, — рассказал «Известиям» эксперт по цифровому праву, адвокат Олег Бекасов. — Практика показывает, что даже юристы не всегда осознают, что изначально скриншот — это именно файл, содержащий фото экрана девайса. Простая распечатка или копия, сделанная самостоятельно на принтере, не имеет юридической силы. По закону, в момент распечатки скриншот утрачивает юридические свойства (идентичности информации). Ксерокопии документа также не тождественны по юридической силе оригиналу документа. Поэтому и необходим нотариус. Протокол осмотра сайта, составленный им, не имеет срока давности. Далее материальные носители предаются адвокату для дальнейшей работы.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Адвокат уточнил, что установление соответствия действительности данных, отраженных в протоколе, их трактовка и оценка относятся исключительно к компетенции суда.

Практика показала

Пренебрежение заверением может обернуться фиаско даже в ситуации, когда правда, казалось бы, на стороне пострадавшего.

— В процессе трудового спора истец проиграл, так как хотел представить суду как доказательство распечатанные скриншоты своей переписки с работодателем в чате мессенджера, — приводит пример адвокат Бекасов. — Однако суд не принял их в качестве доказательств без удостоверения нотариусом, сторона не смогла доказать, что распечатки соответствуют действительной переписке, удаленной на момент спора в суде.

В другом деле ответчик указывал, что истец уклонялся от встречи с ним у главного входа в торговый центр, предоставляя видео ожидания истца в назначенное время.

— Однако истец доказал свою добросовестность, предоставив удостоверенный нотариусом осмотр сайта торгового центра, который содержал наименования всех входов в здание (северный, боковой, южный и т.д.), но главного входа не было, — рассказал Бекасов.

Справка «Известий» Стоимость заверения зависит от конкретного случая и объема информации. Цена формируется из двух частей: нотариального тарифа в 3000 рублей (он фиксированный) и оплаты услуг правового и технического характера — здесь много зависит от числа страниц в протоколе осмотра, региона, где проходит заверение.

Нотариальное заверение практически гарантирует отсутствие претензий к форме доказательства, но недостатком его остается существенная стоимость, особенно если речь идет о многочисленных скриншотах, считает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников. К тому же на поход к нотариусу необходимо время, а в некоторых случаях это критически важно (например, данные может удалить оппонент).

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— В последнее время суды в большинстве случаев принимают скриншоты без нотариального заверения, — говорит адвокат Ситников. — Основные требования: должно быть видно окно браузера с адресом страницы, а также дату и время. Скриншот можно подписать, указав, кем он сделан. Такой способ позволяет сэкономить и оперативно подобрать доказательства к процессу.

Ранее «Известия» писали о решении Верховного суда, касающемся допуска незаверенных скриншотов в качестве доказательств на гражданских процессах.

Скриншот и Уголовный кодекс

По уголовным делам заверение скриншотов и прочих улик из интернета совершается в ходе следственных и иных процессуальных действий дознавателем, следователем, прокурором и судом , пояснил адвокат-партнер АБ Москвы «Щеглов и Партнеры» Артем Лиляк.

— Подозреваемый, обвиняемый, их защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, когда дело касается электронной переписки или публикаций в интернете, фиксацию доказательств проводит следователь или по его поручению оперативный сотрудник таким же осмотром, какой делает нотариус по гражданским делам.

— Принцип и методы практически не отличаются, только в уголовном деле следователь это оформляет протоколом осмотра предметов со ссылками на соответствующие статьи УПК РФ, а затем выносит постановление о признании и приобщении данных документов в качестве вещественных доказательств.

Сторона защиты, по его словам, либо сама делает аналогичный подробный протокол осмотра, либо заказывает у нотариуса и потом с ходатайством о приобщении к материалам дела направляет следователю или в суд.

— Если для извлечения и фиксации информации с электронного носителя нужны специальные познания, то следователь назначает производство технической экспертизы и уже эксперт, в рамках этой экспертизы, получает доступ, восстанавливает, извлекает и описывает полученную информацию. Заключение эксперта, в соответствии с положениями УПК РФ, уже само является доказательством и не требует дополнительной легализации.