Спасший школьницу от нападения с ножом на последнем звонке рассказал о случившемся

Выпускник Андрей, обезвредивший напавшего на одноклассницу с ножом в ходе последнего звонка в Иловле, рассказал «Известиям» о произошедшем.

По его словам, ЧП произошло сразу после того, как выпускники допели песню на торжественной линейке. По словам Андрея, нападавший обнял свою будущую жертву — такой жест был несвойственным для него, так как обычно он ни с кем так не ведет. После в руках юноши блеснуло лезвие ножа.

«Потом, когда я уже увидел лезвие, я схватил его руку с ножом начал отводить ее вверх. Другой рукой схватил его за [свободную руку] и стал звать на помощь мужчин, чтобы они вырвали нож у него», — поделился Андрей.

В результате девочке удалось вырваться из рук нападающего, на помощь пришли родители одноклассников, вытащили нож из руки и обезвредили его, рассказал очевидец.

Инцидент произошел ранее 23 мая в поселке Иловля Волгоградской области. Во время последнего звонка 17-летний выпускник напал на одноклассницу и попытался перерезать ей горло. В результате девочка получила рану в области шеи.

В свою очередь одноклассники нападавшего охарактеризовали его, как «тихого» ученика, который не был способен на такое.

Говоря об отношениях девушки и нападавшего, одноклассники отметили, что у них не было ни дружеских, ни романтических отношений — они только здоровались.

После инцидента мальчик отказался объяснять свой поступок правоохранителям. Его направят на психиатрическую экспертизу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.