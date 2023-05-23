Мужчина погиб при пожаре в автомобиле в Рязани

Легковой автомобиль сгорел на окраине Рязани. В результате происшествия погиб водитель.

Инцидент произошел вечером 22 мая в районе станции Лесок. По данным РИА «7 новостей», загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Машина была полностью уничтожена огнем.

В тушении участвовали десять сотрудников государственной противопожарной службы, задействовано два пожарных автомобиля. Водитель погиб, пишет 62INFO.ru. Причины пожара устанавливаются.

В Санкт-Петербурге пять автомобилей полностью или частично сгорели на платной парковке 17 мая. Пожар удалось потушить за 20 минут.