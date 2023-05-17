Пять автомобилей загорелись на платной парковке в Санкт-Петербурге

Пять автомобилей частично или полностью сгорели ночью на платной парковке в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 17 мая, сообщил канал 78.ru.

Информация о пожаре на стоянке по адресу: Пулковское шоссе, 24, к. 2, поступила в МЧС в 3:16. На ликвидацию возгорания потребовалось 20 минут.

В результате полностью сгорели Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW. Также повреждения получили стоявшие рядом Toyota Land Cruiser и Infiniti.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Это уже второй подобный случай в одном и том же районе за последние два дня. Первый произошел 16 мая на стоянке возле дома 42, к. 6 на Пулковском шоссе. При пожаре пострадала стоящая рядом машина Hyundai.