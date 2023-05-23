Греф заявил об ожидании роста использования юаня во внешних операциях России

Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет расти в будущем. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил во вторник, 23 мая, на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

«Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти. За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%. Это впечатляющая динамика», — цитирует его RT.

Он отметил, что в текущем году ожидается десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом.

Накануне Греф заявил, что роль юаня в экспортно-импортных операциях серьезно возросла на фоне сокращения в торговых расчетах РФ доли валют западных стран, сообщается на сайте aif.ru.

Он отметил, что по итогам I квартала 2023 года объем расчетов в юанях за российский экспорт достиг $17 млрд, в результате чего доля юаня в экспортных операциях России выросла за год до 18%. Аналогичная ситуация наблюдается и в импорте, где доля юаня выросла до 27%.

Президент Сбербанка также подчеркнул, что нужно создать надежную инфраструктуру для безопасного и быстрого проведения трансграничных расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем.