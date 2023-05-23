В Находке девочка застряла между прутьями ливневой решетки

В Находке спасатели освободили девочку, нога которой застряла между прутьями металлической решетки ливневой канализации, сообщает ИА NakhodkaMedia со ссылкой на пресс-службу городского управления по делам ГО и ЧС.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного жилого дома по адресу Дзержинского, 40. Ребенок переходил улицу, везя самокат перед собой. В какой-то момент девочка поскользнулась на решетке и упала, в результате чего ее нога застряла в решетке.

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу вечером 22 мая в 17:55. Спасателей вызвала женщина, проходившая мимо. Уже спустя 10 минут после звонка специалисты прибыли на место. Школьница была напугана. Чтобы успокоить девочку, спасатели постоянно поддерживали с ней разговор, тем самым отвлекая ее.

Специалисты раздвинули один из прутьев решетки при помощи инструментов, и девочка смогла освободить ногу. Конечность осмотрели и никаких болезненных ощущений и повреждений не выявили. Помощь врачей ребенку не понадобилась, отмечает Vostokmedia. Вскоре подошла мама пострадавшей.

В начале мая сообщалось, что маленького мальчика насмерть придавило упавшее бревно на деревообрабатывающем заводе в Приморском крае.