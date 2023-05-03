Мальчика насмерть придавило упавшее бревно на заводе в Приморье

Маленького мальчика насмерть придавило упавшее бревно на деревообрабатывающем заводе в городе Спасске-Дальнем Приморского края, сообщает региональная прокуратура в среду, 3 мая.

Трагедия произошла накануне вечером. Ребенок 2014 года рождения и его друг прошли на территорию предприятия на улице Приморской, чтобы поиграть. Как отмечает Vostokmedia, дети находились на заводе законно — вход ни чем не ограждался, на пути препятствий не стояло.

Во время игры одно из бревен скатилось на мальчика. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит законность деятельности завода и мер, принимаемых собственником к пресечению доступа посторонних. Также уделят внимание органам, занимающимся системой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет ИА PrimaMedia.

Днем ранее сообщалось, что школьника убило током от оборванного провода ЛЭП в Нижегородской области. Восьмилетний мальчик коснулся оборванного провода во время дневной прогулки.