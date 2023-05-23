Германия отказывается представлять информацию о взрывах на «Северных потоках»

Германия не представляет данные по расследованию взрывов на «Северных потоках». Также Берлин игнорирует запросы Москвы об обнародовании информации, передает телеканал «Известия». Генпрокуратура ФРГ поясняет, что расследование диверсий продолжается. 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море были взорваны три из четырех ниток газопровода «Северный поток», по которому российский газ поступал в Германию.

В октябре ФРГ, Швеция и Дания начали независимые расследования, изначально страны планировали создать совместную группу для изучения обстоятельств взрыва, однако позже от этой идеи отказались. 6 апреля Стокгольм сообщил, что обнаружил следы взрывчатки на нескольких исследованных объектах, однако ее тип не разглашается. СБ ООН отклонил предложение КНР и РФ о независимом расследовании, в то время как резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.

Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к теракту.

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