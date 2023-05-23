Майк Омер напишет свою первую книгу для детей

Израильский автор детективных бестселлеров Майк Омер рассказал «Известиям», что планирует написать детскую книгу.

«Я планирую написать детскую книгу. Это будет что-то вроде современного фэнтези, про космос. У меня у самого подрастают дети — 9 и 11 лет, и это тот возраст, когда они учатся читать подолгу, вдумчиво», — сказал писатель.

Кроме того, прямо сейчас Омер пишет новую книгу, где главным героем уже традиционно выступит женский персонаж. Черновое название романа — «За тобой», и он готов уже наполовину.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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