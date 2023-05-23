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В Мытищах сообщили о происходивших ранее отравлениях угарным газом

Консьержка рассказала о других отравлениях в Мытищах, где погибли четверо рабочих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Консьержка дома, расположенного рядом с местом отравления четверых рабочих угарным газом, 22 мая рассказала «Известиям», что это первый подобный случай с летальным исходом.

Она отметила, что местные жители узнали о произошедшем, когда во двор стали съезжаться машины скорой помощи и полиции. По ее словам, изначально речь шла о двух погибших.

Женщина поделилась, что масштаб трагедии стал ясен из разговоров работников экстренных служб. Тела доставали продолжительное время.

При этом консьержка уточнила, что в этом районе и ранее были отравления, но не смертельные.

Ранее в этот день стало известно, что в Мытищах четверо рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачивании воды из коллектора. По предварительным данным, под землей скопился газ. Рабочие нарушили технику безопасности и не использовали защитную экипировку.

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