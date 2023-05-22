В Ленобласти загорелся ангар с газовыми баллонами

В поселке Тельмана Ленинградской области 22 мая вспыхнул ангар. По данным источника «Известий», там находятся баллоны с газом.

Предполагается, что возгорание могло начаться из-за баллонов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекли более 40 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 3200 кв. м.

Накануне в Санкт-Петербурге очевидцы засняли столп черного дыма. Причиной стало возгорание мусора. Горели покрышки вместе с деревьями и валежником. К настоящему моменту пожар ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.