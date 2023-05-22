Очевидцы поделились кадрами столпа черного дыма над Санкт-Петербургом

Столп черного дыма заметили петербуржцы около улицы Планерная. Кадры очевидцев опубликовал канал 78.ru в воскресенье, 21 мая.

Отмечается, что причиной пожара стало возгорание мусора. Горели покрышки вместе с деревьями и валежником. В экстренные службы поступила информация о пожаре в 20:36. К 21:00 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

11 апреля в Екатеринбурге на воде загорелась сухая трава, на поверхности образовались горящие круги. Площадь пожара составила 300 кв. м. Риска распространения огня на строения не было.