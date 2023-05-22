Рэпер Schokk рассказал подробности инцидента с флагом РФ

Рэпер Дима Бамберг, известный под псевдонимом Schokk, 22 мая рассказал «Известиям» новые подробности инцидента с российским флагом и руководством столичного клуба «Флакон».

Он пояснил журналистам, что в клуб не хотели пускать не самого музыканта, а его фаната, пришедшего с российским флагом. При этом мужчина пронес флаг через служебный вход.

Как пояснил Schokk, среди его поклонников есть такая традиция. «На последнюю песню выносят флаг. Вот так было в Самаре, например. Московские ребята хотели повторить, просто на последнюю песню... Не получилось сделать это в Москве. И узнал я об этом только после концерта», — пояснил он.

По словам артиста, об инциденте ему во время выступления рассказали фанаты. Они подтвердили, что персонал клуба тоже отобрал у них флаги России. Бамберг решил высказать свое возмущение со сцены, после чего администрация клуба решила сорвать автограф-сессию музыканта.

Угрозы администрации площадки музыканта не остановили, он раздал автографы поклонникам, а администрация вызвала полицию.

Артист уехал после выступления, а на следующий день выяснилось, что произошедшее стало следствием инициативы начальника охраны клуба по имени Олег.

Инцидент произошел 19 мая. В Сети появилась информация, что охранники клуба не пускали артиста с российским флагом. Зрители выложили видео с заявлением рэпера в социальные сети.

Дима Бамберг — этнический немец. В 1990-х его семья репатриировалась из Казахстана в Европу. Однако рэпер говорит, что всегда считал себя русским. В мае прошлого года вместе с супругой артист переехал из Германии в РФ. Исполнитель пишет песни и исполняет их на русском языке.