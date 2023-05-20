Рэпера Schokk не пускали с флагом РФ на собственный концерт в Москве

Рэпер Дима Бамберг, известный также под псевдонимом Schokk, во время своего концерта в клубе «Флакона» в Москве 19 мая рассказал, что охранники не пускали его с российским флагом. Зрители выложили видео с заявлением артиста в социальные сети.

Дима Бамберг развернул на сцене триколор и объявил, что флаг пришлось проносить в клуб тайком, так как охрана заведения пыталась его отобрать. По словам рэпера, политика «Флакона» подразумевает запрет на проход людей с какими бы то ни было флагами.

«Охрана сказала, что им нельзя пропускать людей с флагами этой страны. Во мне сейчас и Schokk, и Бамберг. Потому что Schokk хочет выйти и набить <лицо> этому охраннику. А Бамберг говорит, что делать этого нельзя, потому что это противозаконно», — сказал рэпер со сцены.

Музыкант попросил зрителей распространить информацию о том, что флаг пришлось заносить тайно. Он заявил, что считает неправильным придерживаться нейтральности в отношении спецоперации РФ творческим людям, находящимся в России.

«Каждый [человек] в этой стране, который хочет быть нейтральным, — будь нейтральным в Тбилиси, будь нейтральным в Казахстане, будь нейтральным в Риге. А в России — ты либо за Россию, либо пошел отсюда», — подчеркнул он.

Дима Бамберг — этнический немец. В 1990-х его семья репатриировалась из Казахстана в Европу. Однако рэпер говорит, что всегда считал себя русским. В мае прошлого года вместе с супругой артист переехал из Германии в РФ. Исполнитель пишет песни и выступает на русском языке.

В компании музыканта Акима Апачева Бамберг проехал по городам Донбасса для поддержки участников спецоперации. В интервью «Известиям» 4 мая он рассказал о причинах такого решения и особенностях концертов в условиях проведения спецоперации.