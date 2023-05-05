Рэпер Schokk поделился впечатлениями о поездке по городам Донбасса

Рэпер Дима Бамберг, также известный как Schokk, в компании музыканта Акима Апачева проехал по городам Донбасса для поддержки участников спецоперации. В интервью «Известиям» в четверг, 4 мая, он рассказал о причинах такого решения и особенностях концертов в условиях проведения спецоперации.

Дима Бамберг —этнический немец. В 1990-х его семья репатриировалась из Казахстана в Европу. Однако рэпер говорит, что всегда считал себя русским. Исполнитель пишет песни и выступает на русском языке. В мае прошлого года вместе с супругой артист переехал из Германии в Россию, а спустя полгода немецкий рэпер и вовсе попросил политическое убежище в РФ.

Дима Бамберг признался, что хотел поехать в Донбасс без концертов и афиширования. Его пригласил Аким Апачев и показал такие города, как Мариуполь, Донецк, Луганск.

«Мы проехали долгий путь, начали с Мелитополя, потом были в Васильевке, в Токмаке, потом заехали в Мариуполь, где к нам присоединился Дима Бамберг. Это его первый визит, я рад, что он с нами в этой поездке. Дальше был Донецк, и вот сейчас Луганск в завершении нашего такого тура по Донбассу и Новороссии. В Луганске с Димой бесконечно фотографируются. Теперь он понимает, что здесь его очень любят. Россия горит в нем. На самом деле, нас не так много в этом окопе, культурном. И я рад, что Дима теперь с нами», — поделился впечатлениями от совместного «тура» военкор и рэпер из Мариуполя Аким Апачев.

Музыканты помогали волонтерам, приезжали в госпиталь, выступали для бойцов. Аким рассказал, что самое важное в их поездке — оказать соучастие, показать людям, что они «в самое тяжелое время для нашей страны мы находимся в самом тяжелом для нее месте».

24 апреля заслуженная артистка России певица Юта (Анна Осипова) выступила для военнослужащих в госпитале Североморска. Юта исполнила известные широкой публике песни, пообщалась со зрителями. Она поблагодарила всех военнослужащих за мужество и отвагу и пожелала им скорейшего выздоровления.

Многие исполнители, чтобы оказать поддержку военнослужащим приезжают на территории, где проходит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале объявил 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.